Марш равенства в Люблине. Фото: RMF24

https://racurs.ua/n127424-v-lubline-na-marshe-ravenstva-proizoshla-massovaya-draka-policiya-primenila-specsredstva-video.html

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В Люблине польские полицейские применили слезоточивый газ и водомет против протестующих, которые пытались заблокировать Марш равенства.

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Событие произошло в субботу, 28 сентября. В полдень около 300 участников марша собрались на проведение своего мероприятия, а неподалеку находились противники акции. Между сторонами возник конфликт, который перерос в драку. Об этом сегодня сообщает RMF24

За общественным порядком следила почти сотня сотрудников полиции. Правоохранители применили против дебоширов водяную пушку и слезоточивый газ. До того силовики призвали противников марша угомониться и мирно урегулировать ситуацию. Кроме того, несколько человек задержали.

Напомним, 15 сентября в Харькове произошли столкновения на Марше равенства в поддержку ЛГБТ и альтернативном ему Марши за традиционные ценности. В результате инцидента пострадали два правоохранителя. Полицейские задержали 17 человек, которые оказали сопротивление полиции и распылили в сторону стражей порядка слезоточивый газ. Один из пострадавших правоохранителей с ожогами глаз доставлен в больницу.