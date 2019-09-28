Марш рівності у Любліні. Фото: RMF24

https://racurs.ua/ua/n127424-u-lublini-na-marshi-rivnosti-stalasya-masova-biyka-policiya-zastosuvala-speczasoby-video.html

Ракурс

У Любліні польські поліцейські застосували сльозогінний газ і водомет проти протестувальників, які намагалися заблокувати Марш рівності.

Loading...

Подія сталася у суботу, 28 вересня. Опівдні близько 300 учасників маршу зібралися на проведення свого заходу, а неподалік знаходилися противники акції. Між сторонами виник конфлікт, який переріс у бійку. Про це сьогодні повідомляє RMF24

За громадським порядком слідкувала майже сотня співробітників поліції. Правоохоронці застосували проти дебоширів водяну гармату та сльозогінний газ. До того силовики закликали противників маршу вгамуватися та мирно врегулювати ситуацію. Крім того, кілька осіб затримали.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові сталися сутички на Марші рівності на підтримку ЛГБТ та альтернативному йому Марші за традиційні цінності. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців. Поліцейські затримали 17 осіб, які чинили опір поліції й розпилили в бік правоохоронців сльозогінний газ. Один із постраждалих правоохоронців з опіками очей доставлений до лікарні.