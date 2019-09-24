Уникальное решение суда: Джонсон незаконно приостановил работу парламента. Фото: РБК

https://racurs.ua/n127222-unikalnoe-reshenie-suda-djonson-nezakonno-priostanovil-rabotu-parlamenta.html

Ракурс

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение в деле премьер-министра страны Бориса Джонсона.

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Судейская коллегия заявила, что указ Джонсона о приостановке работы парламента является неправомерным. Такое решение суда фактически признает премьера виновным в злоупотреблении властью. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

По мнению главы Верховного суда леди Хейл, правительство не предъявило разумных обоснований, чтобы приостанавливать работу на пять недель перед запланированным выходом страны из Европейского Союза. Коллегия из 11 судей единогласно решила, что решение было незаконным и юридически ничтожным.

Джонсон сейчас находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Там он заявил журналистам, что внимательно изучит решение суда, но ничего о своей отставке из-за проигрыша в суде не рассказал.

Выход Великобритании из Евросоюз назначен на 31 октября. Оппоненты Джонсона обвинили его в том, что он специально приостановил работу парламента, чтобы депутаты не помешали жестком разрыву с ЕС.

В связи с этим решением британский парламент соберется 25 сентября.

Как ранее сообщал «Ракурс», парламент Великобритании официально приостановил свою работу 9 сентября до 14 октября.