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Ракурс
Унікальне рішення суду: Джонсон незаконно призупинив роботу парламенту. Фото: РБК

Унікальне рішення суду: Джонсон незаконно призупинив роботу парламенту

24 вер 2019, 13:54
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Верховний суд Великої Британії прийняв унікальне рішення в справі прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона.

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Суддівська колегія заявила, що указ Джонсона про припинення роботи парламенту є неправомірним. Таке рішення суду фактично визнає прем'єра винним у зловживанні владою. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

На думку глави Верховного суду леді Хейл, уряд не пред’явив розумних обґрунтувань, щоб припиняти роботу на п’ять тижнів перед запланованим виходом країни з Європейського Союзу. Колегія з 11 суддів одноголосно вирішила, що рішення було незаконним і юридично нікчемним.

Джонсон зараз перебуває в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН. Там він заявив журналістам, що уважно вивчить рішення суду, але нічого про свою відставку через програш в суді не розповів.

Вихід Великої Британії з Євросоюзу призначений на 31 жовтня. Опоненти Джонсона звинуватили його в тому, що він спеціально призупинив роботу парламенту, щоб депутати не завадили жорсткому розриву з ЄС.

У зв’язку з цим рішенням британський парламент збереться 25 вересня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», парламент Великої Британії офіційно призупинив свою роботу 9 вересня до 14 жовтня.


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