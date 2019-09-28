Дорожная авария произошла в Запорожье. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 28 сентября в Запорожской области.

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Авария произошла на автодороге «Днепропетровск-Мариуполь» в Запорожском районе города Запорожья. В результате аварии два человека погибли, еще два пострадавших доставлены в больницу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Fiat Ducato (Фиат Дукато) 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2102». Авария унесла жизни двух женщин 1958 и 1951 годов рождения, которые находились в салоне «ВАЗа». Водитель этой легковушки 1974 года рождения и пассажирка «Фиата» 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. На месте ДТП работают полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 28 сентября, в Черкасской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения травмы получили 11 человек. Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.