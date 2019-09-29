У Німеччині понад 100 тис. осіб залишаться без роботи через перехід на електромобілі

https://racurs.ua/ua/n127449-u-nimechchyni-ponad-100-tys-osib-zalyshatsya-bez-roboty-cherez-perehid-na-elektromobili.html

Ракурс

У Німеччині перехід на електромобілі призведе до втрати 125 тис. робочих місць.

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Після відмови від двигунів внутрішнього згоряння робочі, які їх конструювали будуть не затребуваними. Виробництво електромобілів вимагає менше комплектуючих. Про це повідомляє Deutsche welle.

Зазначається, що федеральні землі, на яких розташовані великі автомобільні заводи, вже готуються до майбутніх економічних змін. Наплив безробітних співробітників автомобілебудівної індустрії очікується в 2030 році.

Експерти прогнозують, що через 10 років частина електромобілів в Німеччині становитиме близько двох третин. Для їхнього виробництва потрібно 709 тис. осіб, в той час як зараз в промисловості задіяні 834 тис. робітників.

Міністерство фінансів Німеччини вже розпочало роботу над планами щодо підтримки промислової реструктуризації. Уряд країни хоче почати масштабне заохочення розширення обсягу електромобілів в рамках програми по захисту клімату. Так, планують встановити вищі премії за покупки таких авто.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в ООН заявили, що жителі мегаполісів можуть стати «кліматичними біженцями».