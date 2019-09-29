В Германии более 100 тыс. человек останутся без работы из-за перехода на электромобили. Фото: РГ

https://racurs.ua/n127449-v-germanii-bolee-100-tys-chelovek-ostanutsya-bez-raboty-iz-za-perehoda-na-elektromobili.html

Ракурс

В Германии переход на электромобили приведет к потере 125 тыс. рабочих мест.

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После отказа от двигателей внутреннего сгорания рабочие, которые их конструировали будут не востребованными. Производство электромобилей требует меньше комплектующих. Об этом сообщает Deutsche welle.

Отмечается, что федеральные земли, на которых находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим экономическим изменениям. Наплыв безработных сотрудников автомобилестроительной индустрии ожидается в 2030 году.

Эксперты прогнозируют, что через 10 лет часть электромобилей в Германии будет составлять около двух третей. Для их производства требуется 709 тыс. человек, в то время как сейчас в промышленности задействованы 834 тыс. рабочих.

Министерство финансов Германии уже начало работу над планами по поддержке промышленной реструктуризации. Правительство страны хочет начать масштабное поощрение расширения объема электромобилей в рамках программы по защите климата. Так, планируют установить более высокие премии за покупки таких авто.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ООН заявили, что жители мегаполисов могут стать «климатическими беженцами».