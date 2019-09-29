В России более 20 тыс. человек вышли на митинг в поддержку политзаключенных. Фото: twitter/focusua

https://racurs.ua/n127448-v-rossii-bolee-20-tys-chelovek-vyshli-na-miting-v-podderjku-politzakluchennyh.html

Ракурс

На митинг в поддержку политических заключенных Кремля в Москве пришли более 20 тыс. Человек. По данным организации «Белый счетчик», на улицы вышли 23,3 тыс. человек.

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Демонстранты поддерживают фигурантов так называемого «московского дела», задержанных во время митинга в Москве 27 июля. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на московское управление Министерства внутренних дел.

Отмечается, что следственный комитет РФ расследует дело о массовых беспорядках (ст. 212 Уголовного кодекса РФ), которые якобы произошли на уличной акции 27 июля в российской столице.

В тот день правоохранители задержали 1 тыс. 388 человек, среди которых 76 несовершеннолетних, и десятки россиян были избиты силовиками. Демонстранты 27 июля вышли в поддержку недопущению на выборы Мосгордуму независимых кандидатов.

Как ранее сообщал «Ракурс», 11 августа во время митинга «Отпускай и допускай» в ряде российских городов задержали 352 демонстрантов.