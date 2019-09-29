В ООН призвали РФ отменить запрет Меджлиса. Фото: Наблюдатель

https://racurs.ua/n127447-v-oon-prizvali-rf-otmenit-zapret-medjlisa.html

Ракурс

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к России с призывом об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

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В ООН заявили, что РФ должна выполнить постановление Международного суда ООН от 2017 года, согласно которому Россия должна воздержаться от ограничения представительных органов крымских татар, ведь Меджлис не может выполнять свои функции. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что сегодня Верховный суд России оставил в силе постановление «Верховного суда» оккупированного Крыма, запрещающий деятельность Меджлиса. В сообщении ООН отмечается, что организация призывает выполнить постановление суда ООН.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно нарушает права крымских татар. Правоохранители зафиксировали ряд обысков и задержаний среди коренного населения полуострова.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте Европейский Союз негативно отреагировал на задержку крымских татар и заявил, что не признает соблюдения российского законодательства на полуострове Крым, что делает все обвинения против крымских татар незаконными.