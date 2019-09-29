Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ООН призвали РФ отменить запрет Меджлиса. Фото: Наблюдатель

В ООН призвали РФ отменить запрет Меджлиса

29 сен 2019, 17:01
999

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к России с призывом об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

Loading...

В ООН заявили, что РФ должна выполнить постановление Международного суда ООН от 2017 года, согласно которому Россия должна воздержаться от ограничения представительных органов крымских татар, ведь Меджлис не может выполнять свои функции. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что сегодня Верховный суд России оставил в силе постановление «Верховного суда» оккупированного Крыма, запрещающий деятельность Меджлиса. В сообщении ООН отмечается, что организация призывает выполнить постановление суда ООН.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно нарушает права крымских татар. Правоохранители зафиксировали ряд обысков и задержаний среди коренного населения полуострова.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте Европейский Союз негативно отреагировал на задержку крымских татар и заявил, что не признает соблюдения российского законодательства на полуострове Крым, что делает все обвинения против крымских татар незаконными.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы в США — The New York Times

Действующий президент США Дональд Трамп пробовал искать доказательства, которые бы свидетельствовали о причастности Украины к вмешательству в президентские выборы в США. Трамп даже зациклился на территории заговора

Новости мира
13:10

Авария судна в Атлантическом океане: в МИД Украины заявили о важном этапе спасательной операции

Министерство иностранных дел Украины и представитель затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode организуют коммуникацию с родными моряков, которые находились на борту

Новости Украины
12:34

Официальные перевозчики появятся на админгранице с оккупированным Крымом — министр

Легальные пассажирские перевозки запустят на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом. Перевозчики заработают на контрольных пунктах въезда-выезда

Новости Украины
08:11
Новости партнеров
Загрузка...