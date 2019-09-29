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Ракурс
Первый президент Крыма умер после инсульта. Фото: ЦЖР

Первый президент Крыма умер после инсульта

29 сен 2019, 16:12
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Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в больнице в Московской области.

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Единственного президента полуострова перевезли в больницу две недели назад после инсульта. Ему было 74 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на дочь политика Марианну Мешкову.

Незадолго до смерти Мешкова перевели в реанимацию. Дочь политика надеялась перевезти его из Красногорска в больницу Москвы.

Мешков перенес инсульт 1 сентября в Турции, где находился на отдыхе с женой. После госпитализации его на сутки ввели в искусственную кому. Врачи отмечали, что несмотря на воспаление легких Мешков пытался говорить и были замечены улучшения в его состоянии.

Дочь Мешкова рассказала, что политика и его жену обокрали, а номер в отеле оказался ниже заявленного класса.

Отметим, что Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Эту должность упразднила Верховная Рада Украины. Политик жил в Москве.

Как ранее сообщал «Ракурс», 26 сентября умер Жак Рене Ширак, 22-й президент Франции, который руководил страной в 1995—2007 годах. Его избирали на два срока подряд.


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