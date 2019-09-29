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Ракурс
Перший президент Криму помер після інсульту. Фото: ЦЖР

Перший президент Криму помер після інсульту

29 вер 2019, 16:12
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Перший президент Криму Юрій Мєшков помер в лікарні в Московській області.

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Єдиного президента півострова перевезли в лікарню два тижні тому після інсульту. Йому було 74 роки. Про це повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на дочку політика Маріанну Мєшкову.

Незадовго до смерті Мєшкова перевели в реанімацію. Дочка політика сподівалася перевезти його з Красногорська в лікарню Москви.

Мєшков переніс інсульт 1 вересня в Туреччині, де перебував на відпочинку з дружиною. Після госпіталізації його на добу ввели у штучну кому. Лікарі Зазначали, що незважаючи на запалення легенів Мєшков намагався говорити і були помічені поліпшення в його стані.

Дочка Мєшкова розповіла, що політика і його дружину обікрали, а номер в готелі виявився нижче заявленого класу.

Зазначимо, що Мєшков був президентом республіки Крим c 4 лютого 1994 року по 17 березня 1995 року. Цю посаду скасувала Верховна Рада України. Політик жив в Москві.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 26 вересня помер Жак Рене Ширак, 22-й президент Франції, який керував країною в 1995—2007 роках. Його обирали на два терміни поспіль.


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