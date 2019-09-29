В Індії стихійне лихо забрало життя понад 80 осіб. Фото: NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

https://racurs.ua/ua/n127445-v-indiyi-styhiyne-lyho-zabralo-jyttya-ponad-80-osib-video.html

Ракурс

Мусонні зливи в Індії викликали зсуви та повені. В результаті стихійного лиха загинули вже 86 осіб.

Loading...

За останню добу в країні випало понад 100 мм опадів, а дощі йдуть вже чотири дні. Про це повідомляє NDTV, передає «РБК-Україна».

Усі жертви зафіксовані у північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Там опади перевищують середньостатистичні показники. Уряд штату розпорядився про виплату грошових компенсацій сім’ям загиблих. Кожна родина отримає по 5,8 тис. дол.

Сильні зливи охопили також сусідні штати Раджастан, Уттаракханд та Біхар. На півночі Індії скасовані авіарейси та поїзди. Школи закриті через стихійне лихо.

Уряд розпорядився вжити заходів у зв’язку зі стихійним лихом. Департамент погоди попередив, що зливи посиляться у деяких частинах штату у найближчі два дні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іспанії масштабна повінь стала причиною загибелі п’ятьох осіб. Місцева влада евакуювала близько 3,5 тис. осіб. Негоду назвали гіршою за останні сто років.