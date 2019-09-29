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Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Погода в Україні на 30 вересня: Гідрометцентр обіцяє дощі в більшості областей (КАРТА)

29 вер 2019, 15:00
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Погода в Україні 30 вересня очікується дощова в майже по всій території держави.

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Температура повітря вночі очікується від 9° до 14° тепла, вдень очікується 18−21° вище нуля за Цельсієм. Вітер переважно очікується південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 30 вересня очікується вдень дощова. Температура повітря вночі 11−13° тепла, а вдень 19−21° тепла.

У Львові завтра вдень дощ, а вночі — без істотних опадів. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 20−22° тепла.

В Одесі найближчої доби істотних опадів не передбачається. Вночі температура повітря 12−14° тепла, а вдень 22−24° вище нуля.

У Дніпрі в понеділок прогнозується хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря від 10−12° тепла, а вдень 20−22° вище нуля.

У Харкові в перший робочий день тижня вночі дощ, а вдень — без істотних опадів. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах 30 вересня вдень дощ, а вночі — без істотних опадів. Температура повітря вночі 9−13° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Погода в Україні на 30 вересня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 30 вересня очікується доволі спокійна. Впродовж дня прогнозують невеликі збурення, магнітних бур не очікується.

Погода в Україні. Фото: Ракурс

Нагадаємо, погода в Україні 29 вересня очікувалася дощова в частині північних, східних та центральних областях. Вдень синоптики прогнозували 17−24° тепла.

Джерело: Ракурс


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