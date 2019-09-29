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SpaceX представила космічний корабель Starship. Фото: flickr.com

Ілон Маск презентував космічний корабель Starship для польотів на Марс та Місяць (ВІДЕО)

29 вер 2019, 14:18
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Компанія SpaceX (Спейс Ікс), яку заснував американець Ілон Макс, 28 вересня представила космічний корабель Starship (Старшіп).

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Цей корабель може доставляти людей і вантажі на Місяць, Марс або інші планети Сонячної системи, а також назад на Землю. Конструктори заявляють, що це найпотужніша ракета, яка наразі існує в світі. Про це 29 вересня повідомило видання DW.

Зазначається, що Starship може перевозити досить велику кількість вантажів і людей, щоб побудувати бази на Місяці та міста на Марсі. Зокрема, він зможе перевозити 100 людей та понад 100 т багажу.

Випробувальний політ компанія планує здійснити за один-два місяці. Планується, що він підніметься на висоту 19 тис. 800 м і повернеться назад на Землю.

Свого часу Маск заявляв про намір колонізувати Марс та доставити на цю планету до 1 млн осіб. Засновник «Спейс Ікс» у 2016 році вважав, що перший політ людей на Марс можливий вже з 2025 року. При цьому в NASA заявляли, що пілотована місія на Марс можлива лише в 2030 роках.

Нагадаємо, у серпні компанія Ілона Маска SpaceX провела успішні випробування прототипу міжпланетної ракети Starhopper Mk1. Тоді тест-версія майбутньої ракети Starship пройшла стрибкове випробування, під час якого вона піднялася на висоту до 150 м і потім м’яко приземлилася назад.


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