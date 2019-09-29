SpaceX представила космический корабль Starship. Фото: flickr.com

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Ракурс

Компания SpaceX (Спейс Икс), которую основал американец Илон Макс, 28 сентября представила космический корабль Starship (Старшип).

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Этот корабль может доставлять людей и грузы на Луну, Марс или другие планеты Солнечной системы, а также обратно на Землю. Конструкторы заявляют, что это самая мощная ракета, которая сейчас существует в мире. Об этом 29 сентября сообщило издание DW.

Отмечается, что Starship может перевозить достаточно большое количество грузов и людей, чтобы построить базы на Луне и города на Марсе. В частности, он сможет перевозить 100 человек и более 100 т багажа.

Испытательный полет компания планирует осуществить за один-два месяца. Планируется, что он поднимется на высоту 19 тыс. 800 м и вернется обратно на Землю.

В свое время Маск заявлял о намерении колонизировать Марс и доставить на эту планету до 1 млн человек. Основатель «Спейс Икс» в 2016 году считал, что первый полет людей на Марс возможен уже с 2025 года. При этом в NASA заявляли, что пилотируемая миссия на Марс возможна только в 2030 годах.

Напомним, в августе компания Илона Маска SpaceX провела успешные испытания прототипа межпланетной ракеты Starhopper Mk1. Тогда тест-версия будущей ракеты Starship прошла прыжковое испытание, во время которого она поднялась на высоту до 150 м и затем мягко приземлилась обратно.