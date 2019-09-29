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Ракурс
Злоумышленник сбил полицейского в Кривом Роге. Фото: Zik

В Кривом Роге рецидивист сбил на автомобиле полицейского (ФОТО)

29 сен 2019, 13:44
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Сотрудник полиции пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Кривом Роге.

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Авария произошла на территории Саксаганского района. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Полицейские обнаружили в салоне машины пистолет и пневматическое ружье. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Патрульные приказали 32-летнему мужчине заглушить двигатель, но тот начал убегать. В ходе бегства он наехал на полицейского, у того перелом голени. Впоследствии правоохранители задержали беглеца, поскольку он не справился с управлением и врезался в дерево.

Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Злоумышленнику предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

В салоне нарушителя обнаружили оружие. Фото: Нацполиция

Напомним, 28 сентября в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На автодороге «Днепропетровск-Мариуполь» столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Источник: Ракурс


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