Зловмисник збив поліцейського у Кривому Розі. Фото: Zik

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Співробітник поліції постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Кривому Розі.

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Аварія сталася на території Саксаганського району. Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські виявили в салоні машини пістолет та пневматичну рушницю. Про це 29 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Патрульні наказали 32-річному чоловікові заглушити двигун, але той почав тікати. В ході втечі він наїхав на поліцейського, у того перелом гомілки. Згодом правоохоронці затримали втікача, оскільки він не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Раніше судимому порушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зловмиснику передбачається покарання у виді позбавлення волі строком до п’яти років. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 28 вересня у Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На автошляху «Дніпропетровськ-Маріуполь» зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії дві особи загинули, ще двоє потерпілих доставлені до лікарні.