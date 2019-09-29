Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 30 сентября ожидается дождливая почти по всей территории государства.

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Температура воздуха ночью ожидается от 9° до 14° тепла, днем ожидается 18−21° выше нуля по Цельсию. Ветер преимущественно ожидается юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 сентября ожидается днем дождливая. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, а днем 19−21° тепла.

Во Львове завтра днем дождь, а ночью — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 20−22° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, а днем 22−24° выше нуля.

В Днепре в понедельник прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха от 10−12° тепла, а днем 20−22° с выше нуля.

В Харькове в первый рабочий день недели ночью дождь, а днем — без существенных осадков. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах 30 сентября днем дождь, а ночью — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 9−13° тепла, днем 20−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Напомним, погода в Украине 29 сентября ожидалась дождливая в части северных, восточных и центральных областях. Днем синоптики прогнозировали 17−24° тепла.