В Индии стихийное бедствие унесло жизни более 80 человек. Фото: NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

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Ракурс

Муссонные ливни в Индии вызвали оползни и наводнения. В результате стихийного бедствия погибли уже 86 человек.

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За последние сутки в стране выпало более 100 мм осадков, а дожди идут уже четыре дня. Об этом сообщает NDTV, передает «РБК-Украина».

Все жертвы зафиксированы в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Там осадки превышают среднестатистические показатели. Правительство штата распорядился о выплате денежных компенсаций семьям погибших. Каждая семья получит по 5,8 тыс. долл.

Сильные ливни охватили также соседние штаты Раджастан, Уттаракханд и Бихар. На севере Индии отменены авиарейсы и поезда. Школы закрыты из-за стихийного бедствия.

Правительство распорядилось принять меры в связи со стихийным бедствием. Департамент погоды предупредил, что ливни усилятся в некоторых частях штата в ближайшие два дня.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Испании масштабное наводнение стало причиной гибели пяти человек. Местные власти эвакуировали около 3,5 тыс. человек. Непогоду назвали худшей за последние сто лет.