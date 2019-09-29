В ООН закликали РФ скасувати заборону Меджлісу. Фото: Наблюдатель

https://racurs.ua/ua/n127447-v-oon-zaklykaly-rf-skasuvaty-zaboronu-medjlisu.html

Ракурс

Моніторингова місія ООН з прав людини звернулася до Росії з закликом щодо скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

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В ООН заявили, що РФ повинна виконати постанову Міжнародного суду ООН від 2017 року, згідно з якою Росія має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, адже Меджліс не може виконувати свої функції. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що сьогодні Верховний суд Росії залишив у силі ухвалу «Верховного суду» окупованого Криму, який забороняє діяльність Меджлісу. У повідомленні ООН наголошується, що організація закликає виконати постанову суду ООН.

Після незаконної анексії Криму у 2014 році Росія регулярно порушує права кримських татар. Правоохоронці зафіксували низку обшуків та затримань серед корінного населення півострова.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у березні Європейський Союз негативно відреагував на затримку кримських татар та заявив, що не визнає дотримання російського законодавства на півострові Крим, що робить усі звинувачення проти кримських татар незаконними.