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Ракурс
У Росії понад 20 тис. осіб вийшли на мітинг у підтримку політв'язнів. Фото: twitter/focusua

У Росії понад 20 тис. осіб вийшли на мітинг у підтримку політв’язнів

29 вер 2019, 17:37
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На мітинг у підтримку політичних в’язнів Кремля у Москві прийшли понад 20 тис. осіб. За даними організації «Білий лічильник», на вулиці вийшли 23,3 тис. осіб.

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Демонстранти підтримують фігурантів так званої «московської справи», яких затримали під час мітингу у Москві 27 липня. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на московське управління Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що слідчий комітет РФ розслідує справу про масові заворушення (ст. 212 Кримінального кодексу РФ), які нібито відбулися на вуличній акції 27 липня у російській столиці.

Того дня правоохоронці затримали 1 тис. 388 осіб, серед яких 76 неповнолітніх, та десятки росіян були побиті силовиками. Демонстранти 27 липня вийшли у підтримку недопущенних на вибори Мосміськдуму незалежних кандидатів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 11 серпня під час мітингу «Відпускай і допускай» у низці російських міст затримали 352 демонстрантів.


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