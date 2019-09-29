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Ракурс
В Одесской области 12-летний мальчик застрелил друга из ружья. Фото: NewsOne

В Одесской области 12-летний мальчик застрелил друга из ружья

29 сен 2019, 20:59
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Смертельный случай произошел в одном из сел Беляевского района Одесской области.

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По предварительной информации правоохранителей, 12 летний мальчик случайно застрелил своего 15-летнего друга, находившегося у него в гостях. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.

Подросток решил похвастаться перед гостем охотничьим ружьем своего деда. Когда мальчик взял оружие в руки, оно внезапно выстрелило.

В результате выстрела, подросток получил серьезное ранение в область груди. От полученного ранения пострадавший погиб.

Работники правоохранительных органов пока решают вопрос о квалификации трагического инцидента. На месте событий работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в США в начале сентября 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи. Он признался в убийстве полиции и помог следователям найти 9-миллиметровый пистолет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в августе в России 16-летний подросток зарезал своих мать, бабушку, деда, брата и сестру, а затем покончил жизнь самоубийством.

Источник: Ракурс


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