В Одесской области 12-летний мальчик застрелил друга из ружья. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n127453-v-odesskoy-oblasti-12-letniy-malchik-zastrelil-druga-iz-rujya.html

Ракурс

Смертельный случай произошел в одном из сел Беляевского района Одесской области.

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По предварительной информации правоохранителей, 12 летний мальчик случайно застрелил своего 15-летнего друга, находившегося у него в гостях. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.

Подросток решил похвастаться перед гостем охотничьим ружьем своего деда. Когда мальчик взял оружие в руки, оно внезапно выстрелило.

В результате выстрела, подросток получил серьезное ранение в область груди. От полученного ранения пострадавший погиб.

Работники правоохранительных органов пока решают вопрос о квалификации трагического инцидента. На месте событий работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в США в начале сентября 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи. Он признался в убийстве полиции и помог следователям найти 9-миллиметровый пистолет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в августе в России 16-летний подросток зарезал своих мать, бабушку, деда, брата и сестру, а затем покончил жизнь самоубийством.