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Ракурс
В Одеській області 12-річний хлопчик застрелив друга з рушниці. Фото: NewsOne

В Одеській області 12-річний хлопчик застрелив друга з рушниці

29 вер 2019, 20:59
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Смертельний випадок стався в одному з сіл Біляївського району Одеської області.

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За попередньою інформацією правоохоронців, 12 річний хлопчик випадково застрелив свого 15-річного друга, який перебував у нього в гостях. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Одеській області.

Підліток вирішив похизуватись перед гостем мисливською рушницею свого діда. Коли хлопчик взяв зброю у руки, вона раптово вистрілила.

В результаті вистрілу, підліток отримав серйозне поранення в область грудей. Від отриманого поранення постраждалий загинув.

Працівники правоохоронних органів наразі вирішують питання щодо кваліфікації трагічного інциденту. На місці подій працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у США на початку вересня 14-річний підліток застрелив п’ятьох членів своєї родини. Він зізнався у вбивстві поліції та допоміг слідчим знайти 9-міліметровий пістолет.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у серпні в Росії 16-річний підліток зарізав своїх матір, бабусю, діда, брата і сестру, а потім покінчив життя самогубством.

Джерело: Ракурс


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