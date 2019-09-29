У Великій Британії опозиція запропонувала імпічмент Джонсона. Фото: FinBalance

https://racurs.ua/ua/n127452-u-velykiy-brytaniyi-opozyciya-zaproponuvala-impichment-djonsonu.html

Ракурс

Член опозиційної лівоцентристської валлійської партії Плайд Камрі запропонувала розпочати процедуру імпічменту прем'єр-міністру країни Борису Джонсону.

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Приводом для такої ініціативи стало рішення Верховного суду, який 24 вересня визнав незаконним рішення прем'єра щодо припинення роботи парламенту. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на The Sunday Times.

Пропозицію зможуть представити Палаті громад вже наступного тижня. Якщо депутати підтримають цю ініціативу, стосовно Джонсона може початися судовий розгляд.

За інформацією ЗМІ, якщо Палата громад проголосує за недовіру Джонсону, на посаді прем'єр-міністра його замінить лідер партії лейбористів Джеремі Корбін.

Зазначимо, що Джонсона також підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді мера Лондона протягом 2008−2016 років. У зв’язку з цим можуть також почати розслідування.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Джонсона вже викликали на допит в Лондонську асамблею для дачі свідчень щодо його зв’язків із американською бізнесменкою Дженніфер Аркурі. Запит стосовно Джонсона влада також направила в Незалежне управління поліції з питань поведінки.