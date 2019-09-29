В Великобритании оппозиция предложила импичмент Джонсона. Фото: FinBalance

https://racurs.ua/n127452-v-velikobritanii-oppoziciya-predlojila-impichment-djonsona.html

Ракурс

Член оппозиционной левоцентристской валлийской партии Плайд Камри предложила начать процедуру импичмента премьер-министру страны Борису Джонсону.

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Поводом для такой инициативы стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение премьера о прекращении работы парламента. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на The Sunday Times.

Предложение смогут представить Палате общин на следующей неделе. Если депутаты поддержат эту инициативу, относительно Джонсона может начаться судебное разбирательство.

По информации СМИ, если Палата общин проголосует за недоверие Джонсону, на посту премьер-министра его заменит лидер партии лейбористов Джереми Корбин.

Отметим, что Джонсона также подозревают в злоупотреблении служебным положением на посту мэра Лондона в течение 2008−2016 годов. В связи с этим могут также начать расследование.

Как ранее сообщал «Ракурс», Джонсона уже вызвали на допрос в Лондонскую ассамблею для дачи показаний о его связях с американской бизнесвумен Дженнифер Аркур. Запрос касательно Джонсона власть также направила в Независимое управление полиции по вопросам поведения.