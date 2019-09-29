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Смертельна ДТП: на Київщині загинув хлопець, якого везли у багажнику. Фото: NewsOne

Смертельна ДТП: на Київщині загинув хлопець, якого везли у багажнику (ФОТО)

29 вер 2019, 21:27
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Смертельна ДТП відбулась у місті Миронівка Київської області. В трагічному інциденті загинув хлопець, якого перевозили у багажнику.

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Встановлено, що 17-річний п’яний хлопець, який був за кермом автомобіля, не впорався з керуванням, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. Поліцію викликав господар помешкання. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

На Київщині загинув хлопець, якого везли у багажнику. Фото: ГУНП

За попередньою інформацією, студент місцевого закладу нещодавно придбав авто та вирішив похизуватись перед друзями, хоча не мав водійського посвідчення.

У автомобілі перебували водій, шестеро пасажирів та хлопець у багажнику. Серед постраждалих були дві дівчини. Їх усіх госпіталізували до медичного закладу. Згідно з експертизою, вони були на підпитку (1,25 промілле).

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Таїланді 17 студентів загинули у ДТП.

Джерело: Ракурс


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