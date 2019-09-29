Экс-руководителя "ДНР" назначили главой столицы российской республики, жители протестуют. Фото: Мир24

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Экс-руководителя так называемой «ДНР» Дмитрия Трепазникова 26 сентября назначили исполняющим обязанности главы столицы российской республики Калмыкия (Элиста).

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Жители города сегодня вышли на протест. Около 500 человек выступили против такого назначения и требовали отстранить Трапезникова от должности. Об этом сообщает «Украинская правда»,

Демонстранты заявили, что, если Трапезникова не снимут с должности, следующая акция протеста пройдет у мэрии 1 октября.

Во время демонстрации спикер городского собрания Николай Орзаев пытался объяснить назначение Трапезникова. Первый раз его не стали слушать, а второй перебили, когда он начал рассказывать про хорошее образование Трапезникова-специалиста.

На месте проведения акции протеста была полиция, однако демонстрация прошла спокойно.

Отметим, что Трапезников родом из Донецка. Начиная с 2014 года он занимал руководящие должности в администрации «ДНР». В 2018 году в период с августа по сентябрь был временно исполняющим обязанности «главы ДНР» после убийства бывшего руководителя «республики» Александра Захарченко.

Напомним, один из главарей незаконного вооруженного формирования Александр Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой Донецкой области.