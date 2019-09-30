В Британии заявили о пребывании в состоянии войны из-за постоянных кибератак из России

Великобритания находится «в состоянии войны каждый день»

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Великобритания находится «в состоянии войны каждый день» из-за постоянных кибератак, осуществляемых из России и других стран.

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Об этом заявил глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, выступая в Кливленде вместе с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом, сообщает издание The Telegraph.

По его словам, Россия, осуществляющая реваншистскую политику, сегодня представляет значительно большую угрозу, чем пять лет назад.

Картер отмечает, что разницы между миром и войной в современном мире «уже не существует».

Я чувствую, что сейчас я на войне, но это не война в том виде, в котором мы бы ее определили в прошлом. И это потому, что каждый день нам грозит большая конкуренция сил и борьба идей с негосударственными игроками, — отметил Картер.

Характер военных действий меняется … нам нужно обсудить, как выглядит будущее военных действий, — подчеркнул генерал.

Он отметил, что традиционная концепция войны, которая предусматривала противостояния и только на суше, на море и в воздухе, устарела. Войны будущего основном будут ориентированы на информацию.

Война будет более сложной и будет захватывать новые области, в частности, космос и кибер, — убежден Картер.

Также Картер согласился с мнением своего американского коллеги, что Владимир Путин был «самым большим подарком для НАТО после окончания холодной войны».

В НАТО сейчас есть серьезные политические вызовы, — отметил Картер. — Путин был очень полезным, чтобы заставить нас понять, почему нам нужно модернизироваться.

Напомним, в прошлом году в СБУ заявили, что Россия будет использовать хакерские атаки, которые могут иметь катастрофические последствия, как один из инструментов геополитического влияния.