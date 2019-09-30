У Британії заявили про перебування в стані війни через постійні кібератаки з Росії

Британія перебуває «в стані війни кожен день»

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Велика Британія перебуває «в стані війни кожен день» через постійні кібератаки, що здійснюються з Росії та інших країн.

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Про це заявив очільник штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер, виступаючи в Клівленді разом із колишнім очільником ЦРУ Девідом Петреусом, повідомляє видання The Telegraph.

За його словами, Росія, що здійснює реваншистську політику, сьогодні становить значно більшу загрозу, ніж п’ять років тому.

Картер наголошує, що різниці між миром та війною у сучасному світі «вже не існує".

Я відчуваю, що зараз я на війні, але це не війна в тому вигляді, в якому ми б її визначили в минулому. І це тому, що щодня нам загрожує велика конкуренція сил і боротьба ідей з недержавними гравцями, — зазначив Картер.

Характер військових дій змінюється … нам потрібно обговорити, як виглядає майбутнє військових дій, — наголосив генерал.

Він зазначив, що традиційна концепція війни, яка передбачала протистояння та тільки на суші, на морі та в повітрі, застаріла. Війни майбутнього здебільшого будуть орієнтовані на інформацію.

Війна буде більш складною і буде захоплювати нові області, зокрема, космос і кібер, — переконаний Картер.

Також Картер погодився з думкою свого американського колеги, що Володимир Путін був «найбільшим подарунком для НАТО після закінчення Холодної війни».

В НАТО зараз є серйозні політичні виклики, — зазначив Картер. — Путін був дуже корисним, щоб змусити нас зрозуміти, чому нам потрібно модернізуватися.

Нагадаємо, торік в СБУ заявили, що Росія використовуватиме хакерські атаки, котрі можуть мати катастрофічні наслідки, як один з інструментів геополітичного впливу.