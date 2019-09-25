Правительство начало кадровую чистку министерств

Кабмин принял ряд кадровых решений, фото: «Правительственный портал»

https://racurs.ua/n127280-pravitelstvo-nachalo-kadrovuu-chistku-ministerstv.html

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Кабинет министров сегодня принял ряд громких кадровых решений.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Начинаем процесс полной перезагрузки власти! — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, сегодня уволены руководители восьми государственных структур:

Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергей Кузьмин;

Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк;

Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь;

Государственной архивной службы Татьяна Баранова;

Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко;

Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук и его заместитель Дмитрий Булатов;

Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко;

Укртрансбезпекы Михаил Ноняк.

Также уволены четверо заместителей председателя Фонда госимущества: Виталий Герц, Елена Короткач, Юрия Никитина и Виталий Трубаров.

Кроме того, правительство сегодня приняло заявления об увольнении исполняющего обязанности председателя Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года) и председателя Национальной полиции Сергея Князева.

Также уволены три заместителя министра внутренних дел.

Кроме того, Кабмин уволил Алексея Перевезенцева с должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и Владислава Андронова — с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также Кабмин сделал сегодня ряд назначений.

В Министерстве финансов заместителем министра назначен Павел Ходаковский, государственным секретарем — Константин Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц первым заместителем министра стал Антон Колумбет.

В Министерстве цифровой трансформации государственным секретарем назначен Александр Рыженко.

В Министерстве юстиции заместителем министра по вопросам исполнительной службы стал Андрей Гайченко.

Мы стремимся оценивать эффективность каждого органа власти и по этому принимать решение, — заявил Гончарук во время брифинга после сегодняшнего заседания правительства.

Однако, подчеркнул премьер, есть органы, по которым нет сомнений в том, что их руководители должны быть уволены.

Гончарук отметил, что часть из таких чиновников, например Славомир Новак, подали на увольнение самостоятельно.

Отдельно премьер затронул вопрос Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. По его словам, в этом ведомстве существует тотальная коррупция, с которой украинцам приходится ежедневно сталкиваться.

Поэтому в первый день, когда у нас есть возможность уволить руководство этого надкорумпованого органа, мы это делаем, — подчеркнул Гоначарук.

Напомним, правительство сегодня также осуществило ряд кадровых назначений в Министерстве внутренних дел.