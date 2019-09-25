Уряд розпочав кадрову чистку міністерств

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, фото: «Урядовий портал»

https://racurs.ua/ua/n127280-uryad-rozpochav-kadrovu-chystku-ministerstv.html

Ракурс

Кабінет міністрів сьогодні ухвалив низку гучних кадрових рішень.

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Про це повідомляє прес-служба уряду.

Починаємо процес повного перезавантаження влади! — заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Так, сьогодні звільнені керівники восьми державних структур:

Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергій Кузьмін;

Державної служби геології та надр Олег Кирилюк;

Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар;

Державної архівної служби Тетяна Баранова;

Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко;

Державного агентства резерву Вадим Мосійчук та його заступник Дмитро Булатов;

Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко;

Укртрансбезпеки Михайло Ноняк.

Також звільнено чотирьох заступників голови Фонду держмайна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна та Віталія Трубарова.

Крім того, уряд сьогодні прийняв заяви про звільнення виконувача обов’язків голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва.

Також звільнено трьох заступників міністра внутрішніх справ.

Крім того, Кабмін звільнив Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Владислава Андронова — з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства.

Також Кабмін сьогодні здійснив низку призначень.

У Міністерстві фінансів заступником міністра призначений Павло Ходаковський, державним секретарем — Костянтин Ващенко.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб першим заступником міністра став Антон Колумбет.

У Міністерстві цифрової трансформації державним секретарем призначено Олександра Риженка.

У Міністерстві юстиції заступником міністра з питань виконавчої служби став Андрій Гайченко.

«Ми прагнемо оцінювати ефективність кожного органу влади і за цим приймати рішення», — заявив Гончарук під час брифінгу після сьогоднішнього засідання уряду.

Однак, наголосив прем'єр, є органи, щодо яких немає сумнівів щодо того, що їхні очільники мають бути звільнені.

Гончарук зазначив, що частина з таких чиновників, наприклад Славомір Новак, подали на звільнення самостійно.

Окремо прем'єр торкнувся питання Державної архітектурно-будівельної інспекції України. За його словами, у цьому відомстві існує тотальна корупція, з якою українцям доводиться щодня стикатися.

Тому в перший день, коли в нас є можливість звільнити керівництво цього надкорумпованого органу, ми це робимо, — наголосив Гоначарук.

Нагадаємо, уряд сьогодні також здійснив низку кадрових призначень у Міністерстві внутрішніх справ.