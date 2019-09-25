Уряд розпочав кадрову чистку міністерств

Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, фото: «Урядовий портал»
Уряд розпочав кадрову чистку міністерствhttps://racurs.ua/ua/n127280-uryad-rozpochav-kadrovu-chystku-ministerstv.htmlРакурс
Кабінет міністрів сьогодні ухвалив низку гучних кадрових рішень.
Loading...
Про це повідомляє прес-служба уряду.
Починаємо процес повного перезавантаження влади! — заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Так, сьогодні звільнені керівники восьми державних структур:
- Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергій Кузьмін;
- Державної служби геології та надр Олег Кирилюк;
- Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар;
- Державної архівної служби Тетяна Баранова;
- Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко;
- Державного агентства резерву Вадим Мосійчук та його заступник Дмитро Булатов;
- Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко;
- Укртрансбезпеки Михайло Ноняк.
Також звільнено чотирьох заступників голови Фонду держмайна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна та Віталія Трубарова.
Крім того, уряд сьогодні прийняв заяви про звільнення виконувача обов’язків голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва.
Також звільнено трьох заступників міністра внутрішніх справ.
Крім того, Кабмін звільнив Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Владислава Андронова — з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства.
Також Кабмін сьогодні здійснив низку призначень.
У Міністерстві фінансів заступником міністра призначений Павло Ходаковський, державним секретарем — Костянтин Ващенко.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб першим заступником міністра став Антон Колумбет.
У Міністерстві цифрової трансформації державним секретарем призначено Олександра Риженка.
У Міністерстві юстиції заступником міністра з питань виконавчої служби став Андрій Гайченко.
«Ми прагнемо оцінювати ефективність кожного органу влади і за цим приймати рішення», — заявив Гончарук під час брифінгу після сьогоднішнього засідання уряду.
Однак, наголосив прем'єр, є органи, щодо яких немає сумнівів щодо того, що їхні очільники мають бути звільнені.
Гончарук зазначив, що частина з таких чиновників, наприклад Славомір Новак, подали на звільнення самостійно.
Окремо прем'єр торкнувся питання Державної архітектурно-будівельної інспекції України. За його словами, у цьому відомстві існує тотальна корупція, з якою українцям доводиться щодня стикатися.
Тому в перший день, коли в нас є можливість звільнити керівництво цього надкорумпованого органу, ми це робимо, — наголосив Гоначарук.
Нагадаємо, уряд сьогодні також здійснив низку кадрових призначень у Міністерстві внутрішніх справ.
Загрузка...