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Ракурс
Олексій Гончарук, фото: «Вікіпедія»

«Люди дуже потрібні»: Гончарук розповів, скільки триватимуть конкурси на вакантні керівні посади

30 вер 2019, 12:27
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Кабінет міністрів оголосив конкурси на майже всі, крім однієї, вакантні посади очільників органів державної влади, звільнених нещодавно в межах здійснюваних урядом останнім часом кадрових перестановок.

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В такий спосіб уряд намагатиметься знайти на ці посади «порядних професійних чесних людей, які допомагатимуть змінювати державу». Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Гончарук зазначив, що з переліком вакантних посад можна ознайомитися на сайті уряду.

Люди дуже потрібні, це фейки про те, що все наперед відомо, конкурсів ніяких не буде, — наголосив Гончарук.

Ми організуємо нормальну, чесну процедуру, — запевнив прем'єр.

За його словами, відповідні конкурси триватимуть в межах двох тижнів.

Нагадаємо, на своєму вчорашньому засіданні Кабінет міністрів затвердив Програму діяльності уряду, а також здійснив низку кадрових перестановок.

Джерело: Ракурс


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«Люди дуже потрібні»: Гончарук розповів, скільки триватимуть конкурси на вакантні керівні посади

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