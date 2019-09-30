Бурштиновий бізнес: уряд пропонує заборонити експорт сирцю і криміналізувати нелегальний вивіз, фото — "Автомайдан"

https://racurs.ua/ua/n127469-burshtynovyy-biznes-uryad-proponuie-zaboronyty-eksport-syrcu-i-kryminalizuvaty-nelegalnyy-vyviz.html

Ракурс

Кабінет міністрів України розробив і подасть в Раду законопроект, який передбачає упорядкування видобутку бурштину. Як повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Кабінет міністрів прагне заборонити експорт сирцю і криміналізувати нелегальний вивіз «сонячного каміння».

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Зміни передбачають й скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, запроваджують продаж дозволів через відкриті електронні аукціони.

Гончарук на брифінгу в Кабінеті міністрів розповів, що уряд прийняв пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину 29 вересня. Прем'єр розповів про три основні положення новацій.

По-перше, йдеться про заборону експорту необробленого бурштину. По-друге, про криміналізацію вивозу нелегального бурштину. По-третє, уряд пропонує спростити процедуру оформлення земельних ділянок, які використовували для нелегального видобутку, але на них залишилися запаси бурштину.

Основне завдання цієї новації — рекультивація земель, які нині нагадують місячний ландшафт, — розповів Гончарук.

«Ракурс» повідомляв, що президент Володимир Зеленський на початку вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 2059 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України». У ньому доповнюється ст. 240−1 (незаконне видобування бурштину) Кримінального кодексу. Незаконний видобуток «сонячного каміння» пропонують карати штрафом від 11,9 тис. грн до 51 тис. грн, обмежувати волю на строк від одного до трьох років, або позбавляти волі на той самий строк.