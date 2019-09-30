Легалізація казино: в Кабміні підрахували економічну вигоду від узаконення грального бізнесу

Легалізація казино: в Кабміні підрахували економічну та моральну вигоду від грального бізнесу, фото — Login Casino

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про економічний ефект від часткової легалізації грального бізнесу в Україні. Він вважає, що тільки у держбюджет додатково надійде 2−2,5 млрд грн.

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Сьогодні на брифінгу у Києві він прокоментував рішення уряду схвалити проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Наша мета, щоб ці гральні вуличні заклади, які є справжньою бідою для тисяч сімей, зникли. Найближчими днями уряд внесе у Раду відповідні законопроекти, що легалізують частину грального бізнесу. У законопроекті описано та упорядковано, як ми пропонуємо врегульовувати гральний бізнес. Окремо врегульовується питання лотерей, — повідомив Гончарук.

Він вважає, що легалізація спричинить три різні за суттю позитивні ефекти для економіки.

По-перше, йдеться про ймовірне підвищення продуктивності праці в країні. Цей ефект виникне через те, що особи, які мають ігрову залежність, припинять витрачати гроші та час на ігри у напівлегальних «космолотах», які сьогодні працюють у містах. Крім того, зникне ажіотаж на ринку нерухомості, пов’язаний із значним попитом з боку «сірого» грального бізнесу на приміщення на перших поверхах. Це завищує ціни на купівлю та оренду і створює бар'єри для інших підприємців.

Дохідна частина державного бюджету, за словами Гончарука, поповниться додатково на2,-2,5 млрд грн.

Інший ймовірний наслідок легалізації грального бізнесу — зростання ВВП приблизно на 1%. Хоча, наводячи цей показник, Гончарук обмовився про відсутність докладних розрахунків.

Нагадаємо, що ще у квітні 2019 року кандидат у президенти України Володимир Зеленський висловлювався про намір легалізувати гральний бізнес у межах одного міста. Влітку вже у статусі глави держави він під час візиту до Туреччини заявив про ймовірний дозвіл на діяльність казино у готелях на чорноморському узбережжі.