Олексій Гончарук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n127472-ce-problema-komunikaciyi-goncharuk-prokomentuvav-vidkrytyy-lyst-do-nogo-z-pryvodu-sytuaciyi-v-moz.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, під час сьогоднішнього брифінгу прокоментував відкритий лист до нього співробітників міністерства охорони здоров’я щодо конфліктної ситуації, яка склалася у цьому відомстві.

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У листі його автори скаржилися на політичний тиск з боку команди нового міністра та заявляли про блокування певних напрямків діяльності міністерства.

За словами Гончарука, він довіряє міністрові Зоряні Скалецькій і з самого початку існувала домовленість, що кадрові питання всередині міністерств — це компетенція міністра.

Ну, тому що, це дивно, якщо ти призначаєш якусь людину, ставиш їй якусь задачу, а потім займаєшся тим, хто з нею буде працювати, — наголосив Гончарук.

Гончарук зазначив, що він звичайно, бачив цей відкритий лист.

Так сталося, що я знаю десятки людей, які там працюють, і тому знаю ситуацію з дуже різних сторін, — зазначив прем'єр. — Я вважаю, що ця проблема, яка зараз існує, це більше проблема комунікації, що люди не завжди можуть знайти одне з одним спільну мову.

За словами прем'єра, він вже спілкувався з міністром щодо цього питання й Скалецька пообіцяла йому, що цього тижня докладе зусилля для того, щоб «з'ясувати, що насправді відбувається».

Якщо міністр буде вважати це за необхідне, ми проведемо спільну зустріч з колективом, в тому числі з тими людьми, які піднімали це питання, для того, щоб з’ясувати, в чому власне причина, — зазначив Гончарук.

Щоб не з’ясовувати — хто прав, хто неправ, а подивитися в майбутнє і зрозуміти, чи можуть вони взагалі працювати разом, — резюмував прем'єр.

Нагадаємо, у відкритому листі працівники міністерства закликали Гончарука стати посередником між ними та новим очільником МОЗ.