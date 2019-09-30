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Алексей Гончарук, фото: LIGA.net
«Это проблема коммуникации»: Гончарук прокомментировал открытое письмо к нему по поводу ситуации в Минздравеhttps://racurs.ua/n127472-eto-problema-kommunikacii-goncharuk-prokommentiroval-otkrytoe-pismo-k-nemu-po-povodu-situacii.htmlРакурс
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, во время сегодняшнего брифинга прокомментировал открытое письмо к нему сотрудников министерства здравоохранения по конфликтной ситуации, которая сложилась в этом ведомстве.
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В письме его авторы жаловались на политическое давление со стороны команды нового министра и заявляли о блокировании определенных направлений деятельности министерства.
По словам Гончарука, он доверяет министру Зоряне Скалецкой и изначально существовала договоренность, что кадровые вопросы внутри министерств — это компетенция министра.
Ну, потому что, это странно, если ты назначаешь какого-то человека, ставишь ему какую-то задачу, а потом занимаешься тем, кто с ним будет работать, — подчеркнул Гончарук.
Гончарук отметил, что он конечно, видел это открытое письмо.
Так случилось, что я знаю десятки людей, которые там работают, и поэтому знаю ситуацию с самых разных сторон, — отметил премьер. — Я считаю, что эта проблема, которая сейчас существует, это больше проблема коммуникации, люди не всегда могут найти друг с другом общий язык.
По словам премьера, он уже общался с министром по этому вопросу и Скалецкая пообещала ему, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы «выяснить, что происходит».
Если министр будет считать это необходимым, мы проведем совместную встречу с коллективом, в том числе с теми людьми, которые поднимали этот вопрос, для того, чтобы выяснить, в чем собственно причина, — отметил Гончарук.
Чтобы не выяснять — кто прав, кто неправ, а посмотреть в будущее и понять, могут ли они вообще работать вместе, — резюмировал премьер.
Напомним, в открытом письме работники министерства призвали Гончарука стать посредником между ними и новым главой МОЗ.
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