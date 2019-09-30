Алексей Гончарук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127472-eto-problema-kommunikacii-goncharuk-prokommentiroval-otkrytoe-pismo-k-nemu-po-povodu-situacii.html

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, во время сегодняшнего брифинга прокомментировал открытое письмо к нему сотрудников министерства здравоохранения по конфликтной ситуации, которая сложилась в этом ведомстве.

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В письме его авторы жаловались на политическое давление со стороны команды нового министра и заявляли о блокировании определенных направлений деятельности министерства.

По словам Гончарука, он доверяет министру Зоряне Скалецкой и изначально существовала договоренность, что кадровые вопросы внутри министерств — это компетенция министра.

Ну, потому что, это странно, если ты назначаешь какого-то человека, ставишь ему какую-то задачу, а потом занимаешься тем, кто с ним будет работать, — подчеркнул Гончарук.

Гончарук отметил, что он конечно, видел это открытое письмо.

Так случилось, что я знаю десятки людей, которые там работают, и поэтому знаю ситуацию с самых разных сторон, — отметил премьер. — Я считаю, что эта проблема, которая сейчас существует, это больше проблема коммуникации, люди не всегда могут найти друг с другом общий язык.

По словам премьера, он уже общался с министром по этому вопросу и Скалецкая пообещала ему, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы «выяснить, что происходит».

Если министр будет считать это необходимым, мы проведем совместную встречу с коллективом, в том числе с теми людьми, которые поднимали этот вопрос, для того, чтобы выяснить, в чем собственно причина, — отметил Гончарук.

Чтобы не выяснять — кто прав, кто неправ, а посмотреть в будущее и понять, могут ли они вообще работать вместе, — резюмировал премьер.

Напомним, в открытом письме работники министерства призвали Гончарука стать посредником между ними и новым главой МОЗ.