Легализация казино: в Кабмине подсчитали экономическую выгоду от узаконивания игорного бизнеса

Легализация казино: в Кабмине подсчитали экономическую выгоду от узаконывания игорного бизнеса, фото — Login Casino

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об экономическом эффекте от частичной легализации игорного бизнеса в Украине. Он считает, что только в госбюджет дополнительно поступит 2−2,5 млрд грн.

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Сегодня на брифинге в Киеве он прокомментировал решение правительства одобрить проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Наша цель, чтобы эти уличные заведения, которые являются настоящей бедой для тысяч семей, исчезли. В ближайшие дни правительство внесет в Раду соответствующие законопроекты, которые легализуют часть игорного бизнеса. В законопроекте описано и упорядочено, как мы предлагаем урегулировать игорный бизнес. Отдельно регулируется вопрос лотерей, — сообщил Гончарук.

Он считает, что легализация создасть три разных по сути положительных эффекта для экономики.

Во-первых, речь идет о вероятном повышении производительности труда в стране. Этот эффект возникнет из-за того, что лица, имеющие игровую зависимость, прекратят тратить деньги и время на игры в полулегальных «космолотах», которые сегодня работают в городах. Кроме того, исчезнет ажиотаж на рынке недвижимости, связанный со значительным спросом со стороны «серого» игорного бизнеса на помещения на первых этажах. Это завышает цены на покупку и аренду и создает барьеры для других предпринимателей.

Доходная часть государственного бюджета, по словам Гончарука, пополнится дополнительно на 2−2,5 млрд грн.

Другой вероятный результат легализации игорного бизнеса — рост ВВП примерно на 1%. Хотя, приводя этот показатель, Гончарук обмолвился об отсутствии подробных расчетов.

Напомним, что еще в апреле 2019 года кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказывался о намерении легализовать игорный бизнес в пределах одного города. Летом уже в статусе главы государства он во время визита в Турцию заявил о возможном разрешении на деятельность казино в гостиницах на черноморском побережье.