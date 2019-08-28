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Игорный бизнес: сеть казино судится с Украиной из-за запрета 10-летней давности, фото — Урядовий кур'єр

Сеть казино судится с Украиной из-за запрета игорного бизнеса

28 авг 2019, 21:06
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Европейская сеть казино Olympic Entertainment Group (Эстония) подала иск против Украины в международный арбитраж. Компания пришла в Украину в 2004 году и понесла убытки из-за запрета игорного бизнеса в 2009 году.

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На сайте Постоянной палаты третейского суда указано, что иск эстонцев основывается на пунктах Соглашения между правительством Эстонской Республики и Кабинетом министров о поощрении и взаимной защите инвестиций (15 февраля 1995), а также на условиях Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (1976 год).

Olympic Entertainment Group зашла на украинский рынок в 2004 году и через пять лет в стране открыла 24 казино. Впоследствии компания должна была их закрыть в связи со вступлением в силу закона «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Сначала компания пыталась урегулировать спор до суда, но безрезультатно. В 2010 году Olympic Entertainment Group потребовала от Кабмина компенсации убытков, понесенных вследствие запрета. Речь шла о 12 млн евро.

Напомним, что в мае 2009 года Рада запретила игорный бизнес на территории Украины. Впрочем, немало подпольных заведений продолжили работать в стране. Часто появляются сообщения о том, что полиция обнаруживает запрещенные казино, а также информация о вымогательстве правоохранителями денег от представителей игорного бизнеса.

Президент Владимир Зеленский в начале августа заявлял в Турции, что намерен частично возобновить работу казино в Украине.

Источник: Ракурс


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999

Сеть казино судится с Украиной из-за запрета игорного бизнеса

Европейская сеть казино подала в международный арбитраж иск против Украины. Эстонская компания Olympic Entertainment Group пришла в Украину в 2004 году и понесла убытки из-за запрета игорного бизнеса в 2009 году

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