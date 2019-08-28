Гральний бізнес: мережа казино судитиметься з Україною через заборону 10-річної давнини, фото — Урядовий кур'єр

https://racurs.ua/ua/n126044-mereja-kazyno-sudytymetsya-z-ukrayinou-cherez-zaboronu-gralnogo-biznesu.html

Ракурс

Європейська мережа казино Olympic Entertainment Group (Естонія) подала позов проти України у міжнародний арбітраж. Компанія прийшла в Україну у 2004 році і зазнала збитків через заборону грального бізнесу у 2009 році.

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На сайті Постійної палати третейського суду вказано, що позов естонців ґрунтується на пунктах Угоди між урядом Естонської Республіки та Кабінетом міністрів про заохочення і взаємний захист інвестицій (15 лютого 1995 року), а також на умовах Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (1976 рік).

Olympic Entertainment Group зайшла на український ринок у 2004 році і через п’ять років в країні відкрила 24 казино. Згодом компанія мусила їх закрити у зв’язку із набуттям чинності закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Спочатку компанія намагалася врегулювати спір до суду, але безрезультатно.

У 2010 році Olympic Entertainment Group зажадала від Кабміну компенсації збитків, які понесла внаслідок заборони. Йшлося про 12 млн євро.

Нагадаємо, що у травні 2009 року Рада заборонила гральний бізнес на території України. Утім, чимало підпільних закладів продовжили працювати в країні. Вряди годи з’являються повідомлення про те, що поліція виявляє заборонені казино, або ж інформація про вимагання правоохоронцями грошей від представників грального бізнесу.

Президент Володимир Зеленський на початку серпня заявляв у Туреччині, що має намір частково відновити роботу казино в Україні.