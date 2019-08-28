Игорный бизнес в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2428-legalizaciya-igornogo-biznesa-v-ukraine-zapovedniki-razvrata-pod-strogim-kontrolem.html

Ракурс

Два раза в сутки даже поломанные часы показывают правильное время. Дотошно и въедливо рассматривая популистские заявления нового президента, среди маловыполнимых обещаний и трескучих фраз, бывает, обнаружишь и кое-что толковое. В данном случае речь идет о намерении Зеленского легализовать игорный бизнес в Украине, которое он недавно озвучил в ходе визита в Турцию: «Мы легализуем азартные игры, а именно — работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря».

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У нас хорошим тоном считается в штыки встречать любые предложения, в которых есть слово «легализация», однако в отличие от проституции или легких наркотиков, которые никогда не были в Украине легальными, игорный бизнес до 2009 года относительно нормально существовал в правовом поле. Давайте для начала вспомним, как и почему он оттуда выпал.

Запрет игорного бизнеса в Украине: взрыв — и сразу закон

Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине» был принят 15 мая 2009 года. А за неделю до этого в Днепропетровске в зале игровых автоматов «Метро-Джек-Пот» произошел взрыв и пожар. Погибли десять человек, причиной взрыва называли загоревшийся игровой автомат. Вот так стоял автомат, да и взорвался.

И тут же двое депутатов (Григорий Смитюх от ПР и Валерий Писаренко от БЮТ) вносят законопроект о запрете игорного бизнеса в Украине. В это время кровавые подробности днепропетровской трагедии обсасываются в СМИ, и за закон с энтузиазмом голосуют 340 депутатов. Цель, как прописано в законе, святая — защита нравственности и здоровья общества.

Закон этот короткий, если пересказывать совсем уж в двух словах — он запрещает игры в казино, букмекерских конторах, на игровых автоматах и в виртуальных казино. Спортивные и творческие состязания, конкурсы и викторины, игры в бильярд и боулинг и вытаскивание плюшевых мишек при помощи кран-машины азартными играми не считаются. Нарушителей закона ждут штрафы в размере 8000 минимальных заработных плат с конфискацией оборудования. Все прибыли от игры тоже поступают в бюджет.

Еще одна маленькая деталь. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине подписал президент Ющенко, но премьером в то время была Тимошенко, один из инициаторов закона — депутат от БЮТ. А взрыв, послуживший толчком для скоропостижного принятия закона, произошел в Днепропетровске, родном городе Тимошенко. Это просто факты, а складывать два плюс два предлагаем вам самим.

Игорный бизнес в Украине: под крышей лотереи

Практически единственным разрешенным азартным развлечением (кроме как резаться в преферанс и покер у себя дома и с проверенными людьми) остались лотереи. Лотереи в Украине — это отдельная огромная тема. В 2012 году был принят закон «О государственных лотереях», который ввел государственное регулирование лотерейной сферы исходя из принципов государственной монополии на выпуск и проведение лотерей. Законом в том числе запрещается распространять рекламу и участвовать в лотереях, которые организованы за пределами Украины.

Этот закон подписывает уже Янукович — и по Украине открываются представительства «государственных лотерей». Такие себе клубы с наглухо закрытыми окнами, где можно не только купить лотерейный билетик, но и посидеть… нет, не за игорным столом и не у автомата, а за компьютером. И поиграть. И что самое интересное — полиция очень лояльно относится к таким «лотереям». Например, в СМИ были данные по столице, собранные депутатом Киевсовета Александром Пабатом: в 2013 году полиция зафиксировала 1011 подпольных игровых салонов под видом лотерей, в 2015-м — 239, в 2018-м — только 40.

Упрощенно говоря, игровой бизнес в Украине запрещен — есть только «государственные лотереи». Под крышей которых игровые салоны вполне процветают под снисходительной опекой полиции. Правда, время от времени какие-нибудь «патриоты» начинают страшно возмущаться и громить эти зальчики, однако весь их патриотизм, скажем честно, неплохо оплачивается, а настоящая цель этих погромов — не борьба за нравственность, а банальный передел рынка.

От миллиарда и больше

Ситуация дурацкая. Игрового бизнеса в Украине официально нет, но на самом деле он живет и процветает, правда, в тени, а доходы от него частично остаются в руках криминальных структур, частично уплывают за границу. Потому что если человеку хочется поиграть, он найдет, где это сделать, а в сети полным-полно чудовищной рекламы российских лотереек и виртуальных казино: «Эй, приятель! А где поднять бабла? — Азино «Три топора», тебе туда пора!»

И бороться с этим бесполезно — люди играли, играют и будут играть. Единственно умное решение — все-таки легализовать игорный бизнес в Украине, вывести его из тени, декриминализировать и получать от него дополнительные вливания в бюджет. Время от времени звучат голоса в поддержку легализации азартных игр, например, ее поддерживали экс-премьер Арсений Яценюк, экс-министр финансов Александр Данилюк и действующий пока еще генеральный прокурор Юрий Луценко.

Насчет денег — точно оценить, какие доходы в бюджет мог бы приносить нелегальный ныне игорный бизнес, сложно. Разные эксперты называют цифры от 1 до свыше 10 млрд грн. Очень похоже на то, что она существенно больше миллиарда: например, в 2010 году, перед принятием закона о лотереях, 1 млрд грн доходов принес только лотерейный бизнес.

В странах Западной Европы и США налог от прибыли игровых заведений составляет от 3% до 6,5% (а в Словакии, например, введен фиксированный налог на игровые автоматы). Прибавьте сюда еще и дорогущие лицензии на открытие игорного заведения. Одним словом, легализация игорного бизнеса в Украине может принести государству очень хорошие деньги. Кстати, неоднократно звучали предложения направить их на развитие культуры, видимо, для сохранения морального баланса в обществе.

Игорный бизнес в Украине: место встречи изменить нельзя

Когда в 2009 году на скорую руку принимался закон о запрете игорного бизнеса в Украине, СМИ (сильно подогревавшие настрой «против») писали, что в цивилизованных странах такой бизнес если не запрещен, то жестко ограничен. В пример почему-то приводили США, где игроков якобы привечают только в штате Невада, в Лас-Вегасе.

На самом деле это не так: игорный бизнес разрешен в более чем половине штатов. В Германии азартные игры разрешены на территории всего государства, только игровые автоматы должны быть отделены от казино. Нет «игровых резерваций» в Венгрии, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Канаде. В Великобритании есть 53 зоны, где разрешено открывать игорные заведения. Во Франции их можно открывать в крупных городах с населением не менее 500 тыс. и в некоторых курортных городках на Лазурном берегу.

У нас предлагали построить Лас-Вегас где-нибудь в депрессивном районе (не зря же американцы выстроили свой посреди голой пустыни). Была даже идея сделать игровой центр в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Но Зеленский озвучил идею открытия казино в приморских курортах, точнее — в пятизвездочных гостиницах. И в этом предложении есть еще одна закавыка.

По мнению некоторых экспертов, у нас нет четких критериев, что такое «пятизвездочный отель», где, как предлагает президент, можно будет открывать игорные заведения. То есть какие-то классификационные нормы, введенные полтора десятка лет, действуют, но они уже безнадежно устарели, а новая классификация пока не принята. И, по факту, любой отель может объявить себя «пятизвездочным».

Упрощенно говоря, любой гадюшник, получив, догадайтесь сами как, статус «пятизвездочного», может открывать у себя казино. А это означает широчайшие перспективы для тех, кто вложился в туристический бизнес. Поэтому уже строятся предположения насчет того, где кроме Черноморского побережья может появиться новая игровая столица. Скажем, Карпаты, Буковель — едва ли не половина этого курорта принадлежит Коломойскому. А недавно президент дал распоряжение привести в порядок аэропорт Ивано-Франковска, откуда до Буковеля очень удобно будет добираться не только любителям горных лыж.

Контролируемые вертепы?

Ну а как же «общественная мораль», на которую ссылались авторы закона 2009 года? Мораль, конечно, — сильный аргумент. Совсем недавно, например, на президентском сайте была зарегистрирована петиция о полном запрете игорного бизнеса — любых азартных игр, включая лотереи. Задумайтесь, как неудобно выезжать на популизме. С одной стороны, тебя пинают ревнители морали, с другой — часть общества требует диаметрально противоположных решений.

Есть три «аморальных и беззаконных» вещи, которые хорошо было бы узаконить, чтобы а) декриминализировать и максимально обезопасить их; б) получать с них доход в государственную казну. Это легкие наркотики, проституция и игорный бизнес в Украине.

Цитата Зеленского о наркотиках: «Медицинская марихуана — я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским».

О проституции: «В принципе, требуется отдельный город, где это все можно. Секс за деньги? Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность…»

Наконец, об игорном бизнесе в Украине президент тоже высказался. Вообще отсюда вытекает глобальная идея создать некий город-вертеп, где можно поиграть на рулетке, купить травы и заплатить за услуги профессионалке сексуально-полового фронта. И в целом это неплохая идея. Люди всегда будут играть в азартные игры, употреблять психостимуляторы и покупать секс за деньги. Если все это запретить, они будут делать это в криминальном поле.

Можно обсуждать, что лучше — создание «заповедников разврата» или мягкая, строго контролируемая легализация на всей территории Украины. Но надо признать, что это тот редкий случай, когда озвученная президентом инициатива о легализации игорного бизнеса в Украине звучит вполне разумно.