Алексей Гончарук, фото:«Укринформ»

https://racurs.ua/n127474-goncharuk-kajdaya-tretya-grivna-budet-idti-na-pogashenie-dolgov.html

Ракурс

Каждая третья гривна в течение следующих нескольких лет будет идти на погашение долгов Украины.

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга по поводу недавнего принятия Программы действий правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, из-за рекордных долгов в следующие несколько лет Украину будут ждать «очень непростые времена».

Премьер отмечает, что для того, чтобы нормально развиваться и постепенно улучшать жизнь населения, украинской экономике нужно расти на уровне 5−7% в год.

Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно, — отметил Гончарук.

Премьер заявил, что правительство будет делать все для постепенного уменьшения долгов Украины, чтобы за них меньше приходилось платить.

Напомним, Гончарук во время сегодняшнего брифинга заявил, что текст нового соглашения между Украиной и Международным валютным фондом могут согласовать уже в октябре. По его словам, сейчас формально еще действует старое соглашение, осуществляются переговоры по новой трехлетней программе сотрудничества.