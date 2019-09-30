Прощание с Жаком Шираком, фото: SaveDelete

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Ракурс

Сегодня во Франции прощаются с Жаком Шираком — французским политиком, который был президентом этой страны в период с 17 мая 1995 года по 16 мая 2007 года и премьер-министром в 1974—1976 и 1986−1988 годах.

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Панихида по Шираку сегодня состоялась в парижской церкви Сен-Сюльпис в присутствии членов семьи экс-президента, действующего президента Эммануэля Макрона и ряда высокопоставленных зарубежных гостей из действующих и бывших глав государств и правительств. Среди них, в частности, Владимир Путин и Билл Клинтон. Об этом сообщает «Международное французское радио».

Эта церковь была выбрана как место проведения церемонии, поскольку Собор Парижской Богоматери в апреле этого года сильно пострадал от пожара.

Панихиду отслужил архиепископ Парижа Мишель Опети.

После церемонии для иностранных гостей запланирован обед в Елисейском дворце.

До этого в более узком кругу состоялась еще одна панихида — в соборе Святого Людовика в Доме Инвалидов в Париже.

На этой церемонии присутствовала жена Ширака Бернадетт. Она не участвовала в церемонии Сен-Сюльпис по состоянию здоровья.

Также в почетном дворе Дома Инвалидов Жаку Шираку отдали воинские почести. На этой церемонии присутствовали Макрон и министр обороны страны Флоранс Парли.

До этого гроб Ширака два дня находился в Доме инвалидов. Туда попрощаться с Шираком пришли тысячи людей.

В последние годы жизни Жак Ширак страдал от неврологических проблем и его редко видели на публике. Он жил с женой Бернадеттой и работал над своими воспоминаниями.

Похоронить Ширака должны на парижском кладбище Монпарнас рядом с его дочерью Лоренс, которая умерла в 2016 году.

Напомним, Жак Ширак умер 26 сентября во возрасте 87 лет.