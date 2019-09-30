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Ракурс
Экс-генпрокурор Юрий Луценко. Фото: ТСН

Луценко заявил о готовности свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

30 сен 2019, 18:23
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Юрий Луценко, бывший глава Генеральной прокуратуры Украины, готов дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

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Экс-прокурор заявил, что не боится давления и все его действия не противоречили украинскому законодательству. Об этом Луценко сообщил в интервью изданию ВВС.

Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну, — заявил Луценко.

Бывший генеральный прокурор заверил что с Трампом никогда не разговаривал, но неоднократно встречался с его личным адвокатом Руди Джулиани. Луценко утверждал, что обсуждал с юристом вопросы расследования против сына Байдена. Отмечается, что это было «обычное общение», представитель Трампа не давил на Луценко.

Напомним, в Соединенных Штатах возник скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. Отмечается, что американский президент во время разговора с главой Украины якобы давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma. В Совет директоров этой газодобывающей компании входил сын бывшего вице-президента и демократа Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Говорилось и о том, что Трамп якобы приказал заморозить 400 млн долл. военной помощи для Украины за неделю до разговора с Зеленским.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. В Конгрессе заговорили об импичменте. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готова поддержать большинство голосов Палаты представителей.


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