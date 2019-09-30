Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127489-pogoda-v-ukraine-na-1-oktyabrya-sinoptiki-prognoziruut-kratkovremennye-osadki-karta.html

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Погода в Украине 1 октября ожидается дождливая почти по всей территории. Кратковременные осадки в большинстве регионов пройдут ночью.

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Днем дождь прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Ночью температура воздуха ожидается от 8° тепла в западных областях до 16° в южных регионах. Днем воздух прогреется до 14−22° тепла по Цельсию. Ветер преимущественно ожидается западный и северо-западный, 7−12 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 октября дождливая погода ожидается только ночью, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, а днем 14−16° тепла.

Во Львове во вторник дожди прогнозируют только ночью. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, днем 16−18° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки существенные осадки ожидаются только ночью, днем — облачность с прояснением. Ночью температура воздуха 13−15° тепла, а днем 18−20° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра синоптики спрогнозировали осадки, которые будут идти ночью и днем. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, а днем 17−19° выше нуля.

В Харькове во вторник дожди обещают в течение суток. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 16−18° выше нуля.

В Карпатах 1 октября дожди только ночью. Температура воздуха ночью 9−12° тепла, днем 16−19° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 октября ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение дня.

Напомним, 30 сентября Гидрометцентр Украины прогнозировал кратковременные осадки в ряде областей. В южных регионах существенных осадков не ожидалось.