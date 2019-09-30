Куском сала подавился россиянин. Фото: flickr.com

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Ракурс

Салом подавился и умер 56-летний житель Москвы. Инцидент произошел вечером 29 сентября.

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В квартире бедняги проживала семья из трех человек — погибший и его сын с девушкой. Вчера вечером около 19.00 он ужинал в своей комнате. Мужчина нарезал сала и других закусок, включил телевизор. К слову, в комнате было довольно темно, поскольку не работала лампа. Об этом 30 сентября сообщает «Московский комсомолец».

Родственники в тот вечер находились в другой комнате и услышали хрипы из комнаты хозяина квартиры. Оказалось, что мужчина проглотил слишком большой кусок сала и не разжевал. Вследствие этого пища застряла глубоко в горле и дыхательные пути были полностью перекрыты.

До приезда врачей извлечь кусок пищи пытались его родные, их консультировали диспетчеры «скорой». Медики, прибывшие на место происшествия, сразу вытащили объемный кусок. Однако на тот момент мужчина был уже мертв — он умер от удушения.

Напомним, в Ровенской области у девяти человек диагностировали сальмонеллез, все они посещали магазин-кафетерий «На Паненской» в Дубно.