Зеленский согласовал отставку Данилюка из СНБО, фото — Укринформ

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября согласовал отставку Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБОУ).

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О таком решении главы государства говорится в его указе № 724/2019.

Освободить Данилюка Александра Александровича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в тексте указа Зеленского.

Напомним, что Данилюк в пятницу, 27 сентября написал заявление об отставке, но оставался на посту до решения Зеленского, который возвращался в Киев после визита в США. Именно невключение Данилюка в состав украинской делегации, по версии СМИ, стало последней каплей, которая заставила его подать в отставку. Кроме того, эксперты называли конфликт с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и принципиальную позицию Данилюка относительно «ПриватБанка» вероятными причинами, которые заставили секретаря СНБО оставить команду Зеленского.

Это первая громкая отставка в истории президентства Зеленского. Глава государства 28 мая назначил Данилюка на должность секретаря СНБО. Данилюк — бывший министр финансов. Ранее он в команде Зеленского отвечал за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику.

До этого Данилюк работал в нескольких инвестиционных фондах, в том числе в Москве и Лондоне, был советником премьер-министра Еханурова и внештатным советником Виктора Януковича. После избрания Петра Порошенко президентом Украины господин Данилюк стал его представителем в правительстве и заместителем главы президентской администрации, а с апреля 2016 года работал министром финансов в правительстве Гройсмана.

Данилюк запомнился скандалом с ситуативной комнатой. Он начался в конце мая, когда на Банковую зашла новая команда. Секретарь СНБО в Фейсбук провел трансляцию, в которой сообщил об исчезновении серверов и компьютерного оборудования из Администрации президента и обвинил предыдущую президентскую команду в краже носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Началось следствие, сразу после сообщения Данилюка пресс-секретарь пятого президента Украины Порошенко Святослав Цеголко опроверг это заявление. Он рассказал, что на серверах не содержалось секретной информации, а технику арендовали на деньги Порошенко.