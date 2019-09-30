Зеленський погодив відставку Данилюка з РНБО, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n127487-zelenskyy-pogodyv-vidstavku-sekretarya-rnbo-danyluka.html

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Президент України Володимир Зеленський 30 вересня погодив відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки України (РНБОУ).

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Про таке рішення глави держави йдеться в його указі № 724/2019.

Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, — повідомляється в тексті указу Зеленського.

Нагадаємо, що Данилюк у п’ятницю, 27 вересня написав заяву про відставку, але залишався на посаді до рішення Зеленського, який повертався до Києва після візиту до США. Саме невключення Данилюка у склад української делегації, за версією ЗМІ, стало останньою краплею, яка змусила його подати у відставку. Крім того, експерти називали конфлікт із керівником Офісу президента Андрієм Богданом та принципову позицію Данилюка щодо «ПриватБанку» ймовірними причинами, які змусили секретаря РНБО залишити команду Зеленського.

Це перша гучна відставка в історії президентства Зеленського. Глава держави 28 травня призначив Данилюка на посаду секретаря РНБО. Данилюк — колишній міністр фінансів. Раніше він у команді Зеленського відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику.

До цього Данилюк працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі в Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича. Після обрання Петра Порошенка президентом України пан Данилюк став його представником в уряді та заступником голови президентської адміністрації, а з квітня 2016 року працював міністром фінансів в уряді Гройсмана.

Данилюк запам’ятався скандалом із ситуативною кімнатою. Він почався наприкінці травня, коли на Банкову зайшла нова владна команда. Секретар РНБО у Фейсбук провів трансляцію, у якій повідомив про зникнення серверів і комп’ютерного обладнання із Адміністрації президента і звинуватив попередню президентську команду у крадіжці носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю.

Розпочалося слідство, відразу після повідомлення Данилюка прес-секретар п’ятого президента України Порошенка Святослав Цеголко спростував цю заяву. Він розповів, що на серверах не містилося таємної інформації, а техніку орендував за власний кошт Порошенко.