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Михайло Саакашвілі заявив про своє повернення до Грузії. Фото: Remko de Waal

Саакашвілі заявив про своє повернення до Грузії (ВІДЕО)

30 вер 2019, 16:55
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Михайло Саакашвілі, екс-глава Одеської ОДА та колишній президент Грузії, анонсував своє повернення в Грузію.

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Повернутися в цю країну Саакашвілі планує в найближчі місяці. Колишній одеський губернатор відзначив, що добре себе почуває в Україні, але «втрачає свою батьківщину». Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Mtavari Arkhi, 30 вересня передає «Новое время».

Після повернення в Грузію Саакашвілі планує зайнятися відновленням державності.

Я творець сучасної грузинської державності, я патріот. Одного разу я перетнув український кордон, влада погрожувала заарештувати мене. Сьогодні я не боюся приїхати до Грузії, — заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 травня своїм указом повернув Саакашвілі громадянство України. А 29 травня колишній президент Грузії повернувся до України.

Громадянство України Саакашвілі отримав у 2015 році, після чого був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Згодом він позбувся цієї посади, заснував партію «Рух нових сил». Також він запам’ятався жорсткою критикою на адресу тодішнього президента Порошенка. Вже 26 липня 2017 року Порошенко припинив дію свого указу щодо громадянства Саакашвілі, а 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі з України до Польщі в рамках процедури реадмісії.


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