Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию. Фото: Remko de Waal

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Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии, анонсировал свое возвращение в Грузию.

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Вернуться в эту страну Саакашвили планирует в ближайшие месяцы. Бывший одесский губернатор отметил, что хорошо себя чувствует в Украине, но «теряет свою родину». Об этом он заявил в интервью телеканалу Mtavari Arkhi, 30 сентября передает «Новое время».

После возвращения в Грузию Саакашвили планирует заняться восстановлением государственности.

Я создатель современную грузинскую государственность, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власти угрожали арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию, — заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. А 29 мая бывший президент Грузии вернулся в Украину.

Гражданство Украины Саакашвили получил в 2015 году, после чего был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. Впоследствии он лишился этой должности, основал партию «Рух новых сил». Также он запомнился жесткой критикой в адрес тогдашнего президента Порошенко. Уже 26 июля 2017 года Порошенко приостановил действие своего указа о гражданстве Саакашвили, а 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.