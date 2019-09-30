Дизельное дело Volkswagen рассматривает суд в Германии, фото — uanews.lviv.ua

https://racurs.ua/n127485-v-germanii-sud-rassmatrivaet-gromkoe-dizelnoe-delo-volkswagen.html

Ракурс

В Германии сегодня, 30 сентября, начались судебные слушания в деле по иску 470 тыс. покупателей автомобилей против их производителя — концерна Volkswagen. Скандал получил название «дизельный».

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Коллективный иск владельцев дизельных авто Volkswagen рассматривает Высший земельный суд Брауншвейге, пишет DW со ссылкой на AFP.

Предметом иска являются вредные выбросы, показатели которых, по утверждениям истцов, были умышленно занижены автопроизводителем. Представители одного из крупнейших автомобильных концернов в мире отвергают все обвинения, заявляя об их беспочвенности.

«Дизельный скандал» вспыхнул еще в 2006 году, когда концерн Volkswagen разрабатывал новый дизельный двигатель, который должен был соответствовать жестким стандартам и экологическим требованиям. А на самом деле инженеры концерна прибегли к хитрости: разработали программное обеспечение, распознававшее два режима работы двигателя — тестовый и реальный. Иногда разница показателей между «должно быть» и «есть на самом деле» была очень большой — они превышали норму в 40 раз.

Когда это вскрылось, владельцы автомобилей потребовали компенсации от концерна Volkswagen. Эксперты прогнозируют длительный судебный процесс, но адвокаты истцов наоборот утверждают, что дело можно рассмотреть быстро. Сейчас истцов поддержал Общий немецкий клуб автомобилистов (ADAC).

В аналогичном «дизельном» скандале в США Volkswagen заплатил в качестве штрафов и компенсаций истцам более 25 млрд долл.

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